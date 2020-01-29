«Победа» задержала рейс Москва-Екатеринбург из-за детского горшка
Сегодня, 09:24ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Вылет самолета «Победы» из Москвы в Екатеринбург задержали почти на два часа из-за детского горшка, пишет портал Е1.
Мать-одиночку с двумя детьми не хотели пускать на борт из-за превышения установленной нормы ручной клади. Женщина везла с собой горшок для полуторагодовалого малыша. За пассажирку вступились полицейские, а также другие пассажиры.
В итоге представители авиакомпании дали разрешение на взлет.
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