В Екатеринбурге ГИБДД массово эвакуирует мешающие уборке снега автомобили

В Екатеринбурге ГИБДД массово эвакуирует мешающие уборке снега автомобили

Сегодня, 10:57ТранспортPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проводят рейды и эвакуируют автомобили, которые мешают уборке снега на улицах города.

Автоинспекторы сопровождают снегоуборочную технику. На штрафные стоянки отправлены десятки машин. Например, во время рейда на улице Мехренцева эвакуировали 21 автомобиль, которые стояли под знаками, запрещающими парковку, пишет Е1.

Для того, чтобы очистить улицы, где парковка разрешена, но невозможна из-за количества машин, устанавливают временные знаки «Стоянка запрещена». Автолюбителям стоит быть внимательными при выборе парковки и не пропустить их.

Напомним, в Нижнем Тагиле снегоуборочная техника работает согласно утвержденного графика.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
снегрейдэвакуаторуборка дорогЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы