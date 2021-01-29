В Екатеринбурге ГИБДД массово эвакуирует мешающие уборке снега автомобили

Автоинспекторы сопровождают снегоуборочную технику. На штрафные стоянки отправлены десятки машин. Например, во время рейда на улице Мехренцева эвакуировали 21 автомобиль, которые стояли под знаками, запрещающими парковку, пишет Е1.
Для того, чтобы очистить улицы, где парковка разрешена, но невозможна из-за количества машин, устанавливают временные знаки «Стоянка запрещена». Автолюбителям стоит быть внимательными при выборе парковки и не пропустить их.
Напомним, в Нижнем Тагиле снегоуборочная техника работает согласно утвержденного графика.