В Екатеринбурге ГИБДД массово эвакуирует мешающие уборке снега автомобили

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проводят рейды и эвакуируют автомобили, которые мешают уборке снега на улицах города.

Автоинспекторы сопровождают снегоуборочную технику. На штрафные стоянки отправлены десятки машин. Например, во время рейда на улице Мехренцева эвакуировали 21 автомобиль, которые стояли под знаками, запрещающими парковку, пишет Е1. Для того, чтобы очистить улицы, где парковка разрешена, но невозможна из-за количества машин, устанавливают временные знаки «Стоянка запрещена». Автолюбителям стоит быть внимательными при выборе парковки и не пропустить их. Напомним, в Нижнем Тагиле снегоуборочная техника работает согласно утвержденного графика. Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)

