В Кольцово в феврале запустят прямые авиарейсы в Объединенные Арабские Эмираты.

С 14 февраля «Уральские авиалинии» запустят рейсы до аэропорта Дубая. Они будут летать раз в неделю по воскресеньям, пишет E1. Стоимость билета составит 16,5 тысячи рублей в одну сторону. При оплате перелета туда и обратно нужно будет заплатить 32 тысячи рублей. Новый график полетов будет действовать до конца марта. Напомним, с 8 февраля возобновятся рейсы в Египет из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter