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На ЕВРАЗ КГОК заработала новая техника: перевозить руду теперь будет легче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ЕВРАЗ КГОК заработала новая техника: перевозить руду теперь будет легче

29 февраля 2016, 15:20ТранспортТимофей Данилов
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