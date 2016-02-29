На ЕВРАЗ КГОК заработала новая техника: перевозить руду теперь будет легче

За эту зиму на предприятии появилось 8 БелАЗов, для транспортировки горной массы с нижних горизонтов карьера. Эти махины смогут перевозить больше руды за один маршрут, тем самым снизив затраты и увеличив производительность экскаваторов.

Также, в Северном карьере, на горизонте 190-го метра построили 2 железнодорожных пути. На них начал работу дополнительный перегрузочный пункт. Здесь будет происходить перегрузка руды в вагоны, которые затем отправятся на фабрику.

В этом году в карьере будет проложено еще около полутора километров железнодорожного полотна, построено три перегрузочных пункта. По прогнозам руководства предприятия, такая модернизация в карьере поможет увеличить производительность до 30 млн тонн руды в год.