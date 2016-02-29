С первого марта трамвай №17 будет ходить реже, а №15 — чаще
29 февраля 2016, 18:10ТранспортДенис Таратонов
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В Нижнем Тагиле с первого марта меняется график движения трамвайных маршрутов №15 и 17. Количество рейсов на 17-м маршруте будет уменьшено, а на 15-м наоборот — увеличено.
Сюжеты: Нижний Тагил
Маршрут №17 следует от УВЗ до конечной остановки на ГГМ. «Тагильский трамвай» принял решение убрать наименее востребованные рейсы. Их удалось выявить после 3-х месячных наблюдений за пассажиропотоком.
Маршрут №15, курсирующий между конечными остановками на Новой Кушве и ГГМ, наоборот, будет усилен. В обеденные часы и после шести часов вечера интервал между прибытием трамваев будет сокращен. Кроме того, продлят время работы маршрута.
TagilCity.ru всегда рад предложить тагильчанам актуальное и точное расписание движения трамваев.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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