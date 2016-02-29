С первого марта трамвай №17 будет ходить реже, а №15 — чаще

Маршрут №17 следует от УВЗ до конечной остановки на ГГМ. «Тагильский трамвай» принял решение убрать наименее востребованные рейсы. Их удалось выявить после 3-х месячных наблюдений за пассажиропотоком.

Маршрут №15, курсирующий между конечными остановками на Новой Кушве и ГГМ, наоборот, будет усилен. В обеденные часы и после шести часов вечера интервал между прибытием трамваев будет сокращен. Кроме того, продлят время работы маршрута.