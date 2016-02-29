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С первого марта трамвай №17 будет ходить реже, а №15 — чаще
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С первого марта трамвай №17 будет ходить реже, а №15 — чаще

29 февраля 2016, 18:10ТранспортДенис Таратонов
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