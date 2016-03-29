В Нижнем Тагиле на Вые затопленная дорога разбивает автомобили тагильчан (ФОТО, ВИДЕО)

С журналистами TagilCity.ru тагильчанина свели активисты ОД «Тагил без ям». Тагильский автолюбитель рассказал им о своём злоключении на дороге:

Что мне делать? Сейчас провалился в лужу и повис на моторе. На ул. Выйская напротив «пожарки» [рядом со зданием №53а на ул. Выйская – прим. ред.].

В разговоре с журналистами TagilCity.ru пострадавший дополнил:

Там две ямы. Обе скрыты водой. Там огромная лужа. Размеров 30 метров. В эти ямы постоянно кто-то попадает. Я из ямы выбрался самостоятельно. ГИБДД вызывать не стал, аварийного комиссара тоже. В суд подавать не буду, потому что всё равно ничего не доказать.

Сегодня журналисты TagilCity.ru побывали на месте. Коварная лужа перед пожарной частью имеет действительно огромные размеры, а воды в ней столько, что с лихвой хватает на маскировку глубоких опасных ям.

За время нашего дежурства на дороге, примерно каждый четвёртый автомобилист попадал в одну из ям, сильно шоркаясь дном автомобиля, ориентировочно каждый десятый из них останавливался поодаль для того, чтобы смотреть повреждения.

На 13-ой секунде «Ситроен» звучно одним колесом проваливается в яму. Следующий за ним «Мерседес» предусмотрительно объезжает её.

Какие повреждения получил автомобиль? Пока не знаю, я ещё не был в автосервисе, где подробно осмотрели бы низ автомобиля рассказал журналисту TagilCity.ru пострадавший автомобилист.

По этой дороге на ул. Выйская ежедневно проезжает большое количество автомобилей и общественного транспорта. Продолжают по ней ездить и тяжёлые грузовики.

TagilCity.ru, принимая во внимание то, какое количество автомобилей ежедневно получают повреждения на участке, а также количество людей, кто потенциально может повредить там автомобиль, передаёт рекомендацию председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина:

В подобной ситуации можно поступить двумя способами. Если вы решили подавать в суд и взыскивать деньги на ремонт авто с подрядчиков – вызывайте ГИБДД (25-00-44). Если не хотите ждать – звоните аварийному комиссару. Он приезжает в течение часа-двух. Обязательно сфотографируйте место ДТП и полученные повреждения. Если же вы не собираетесь подавать в суд на дорожников, то вам придется чинить авто за свой счет.