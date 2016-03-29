В Нижнем Тагиле небольшая авария привела к образованию пробки на всем протяжении улицы Островского (ФОТО)
29 марта 2016, 19:37ТранспортДенис Таратонов
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Один из подписчиков сообщества TagilCity.ru сообщил о небольшой аварии, которая привела к образованию автомобильной пробки на улице Островского.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода у здания налоговой службы Нижнего Тагила. Пробка растянулась в двух направлениях: от Краеведческого музея, и от улицы Серова.
Так обидно. Авария-то небольшая, а столько людей домой попасть не могут написал очевидец редакции TagilCity.ru.
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На место ДТП уже прибыли сотрудники полиции Нижнего Тагила.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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