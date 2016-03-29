В Нижнем Тагиле снесли половину старого автомобильного моста и начали делать опоры для нового (ФОТО)
Мост через реку Тагил на улице Фрунзе частично перестал существовать. За последние несколько дней рабочие демонтировали половину моста на южном берегу реки.
Начавшееся раньше планируемого времени половодье стало неприятным сюрпризом для строителей. Тем не менее, они не думают останавливаться и брать перерыв. Мост на Фрунзе продолжают разбирать, сносятся старые опоры. Их место займут совершенно новые. Фактически, мост не реконструируют. Его сносят, а на его месте строят новый.
Один из рабочих любезно согласился немного рассказать о проводимых работах:
Сносим старые опоры. Несмотря на половодье, будут устанавливаться новые опоры. Их будет 21 штука. Три ряда по семь колон в каждом. Конечно, половодье нам мешает, но не бросать же все.
У проблемы нет решения, а у задачи есть. Нам поставили задачу — мы её решаем. Нас на мосту по Красноармейской тоже подтапливало, и ничего — справились, -- сказал он журналисту TagilCity.ru.
15 февраля мост через реку Тагил был закрыт для автомобилистов и пешеходов. Планируется, что движение транспорта по реконструированному мосту откроют в октябре.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru