В Нижнем Тагиле снесли половину старого автомобильного моста и начали делать опоры для нового (ФОТО)

Начавшееся раньше планируемого времени половодье стало неприятным сюрпризом для строителей. Тем не менее, они не думают останавливаться и брать перерыв. Мост на Фрунзе продолжают разбирать, сносятся старые опоры. Их место займут совершенно новые. Фактически, мост не реконструируют. Его сносят, а на его месте строят новый.

Один из рабочих любезно согласился немного рассказать о проводимых работах:

Сносим старые опоры. Несмотря на половодье, будут устанавливаться новые опоры. Их будет 21 штука. Три ряда по семь колон в каждом. Конечно, половодье нам мешает, но не бросать же все.

У проблемы нет решения, а у задачи есть. Нам поставили задачу — мы её решаем. Нас на мосту по Красноармейской тоже подтапливало, и ничего — справились, -- сказал он журналисту TagilCity.ru.