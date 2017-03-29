Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пять трамвайных маршрутов будет закрыто 2 апреля в Нижнем Тагиле из-за капитального ремонта контактной сети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Пять трамвайных маршрутов будет закрыто 2 апреля в Нижнем Тагиле из-за капитального ремонта контактной сети

29 марта 2017, 10:55Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?