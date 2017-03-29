Пять трамвайных маршрутов будет закрыто 2 апреля в Нижнем Тагиле из-за капитального ремонта контактной сети
29 марта 2017, 10:55Транспорт
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В Нижнем Тагиле 2 апреля с 7 до 12 часов утра будет закрыто трамвайное движение.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ограничение коснется маршрутов № 1, 6, 8, 10, 12.
Закрытие движения связано с плановым капитальным ремонтом на контактной сети по замене контактного провода и подвески на перекрестке улиц Восточное шоссе – Юности.
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