Самолет из Москвы в Китай экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга

Как пишет Е1 , лайнер приземлился благополучно, на место были вызваны медики, но их помощь не потребовалась – никто не пострадал.

Как говорят пассажиры авиалайнера, причину экстренной посадки им не сообщили, просто сослались на какие-то технические сложности, попросили покинуть самолет и дождаться в терминале другой борт. Пассажиры вынуждены были ночевать в аэропорту, долгое время к ним не выходили представители компании. Позже им пообещали, что в 8 утра они все же вылетят в Шанхай.