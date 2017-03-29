Самолет из Москвы в Китай экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга
29 марта 2017, 10:00Транспорт
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29 марта ночью в аэропорту «Кольцово» экстренную аварийную посадку совершил «Боинг», летевший из Москвы в Китай.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, лайнер приземлился благополучно, на место были вызваны медики, но их помощь не потребовалась – никто не пострадал.
Как говорят пассажиры авиалайнера, причину экстренной посадки им не сообщили, просто сослались на какие-то технические сложности, попросили покинуть самолет и дождаться в терминале другой борт. Пассажиры вынуждены были ночевать в аэропорту, долгое время к ним не выходили представители компании. Позже им пообещали, что в 8 утра они все же вылетят в Шанхай.
В компании «Аэрофлот» от комментариев о причине экстренной посадки воздержались.
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