Вопрос о подтоплении улицы Индустриальная вынесен на уровень Главы Нижнего Тагила (ФОТО)

За зиму выпало большое количество осадков и весь выпавший снег предпринимателями был сложен к остановке общественного транспорта.

С потеплением он начал таять и стекать на остановку, а также на улицу Индустриальная, что вредит дорожному покрытию улицы.

На совещании в Администрации города Сергей Носов дал поручение «Службе заказчика» разобраться в данном вопросе и заняться устранением возникшей проблемы рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Окончательный вариант решения проблемы ещё не ясен. Однако прозвучала идея о прокладке лотков на этом участке для отведения воды в ливневый колодец.

Соответствующее поручение было дано в понедельник, 27 марта. Точная дата начала работ пока не известна. Эта информация появится, когда подрядчик подготовит техническое предложение.

На данный момент обслуживание ливневого колодца на этом уастке производится в штатном режиме. Предписаний о дополнительных работах не поступало сообщил редакции TagilCity.ru главный инженер ООО «УБТ-Сервис».