Закрутило в снегу: иномарка вылетела с дороги на мосту в Нижнем Тагиле (ФОТО)
29 марта, 10:05Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 29 марта на мосту по ул. Циолковского произошло ДТП. Водитель белой иномарки врезался в дорожное ограждение из-за «каши» на дороге.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина на белой иномарке двигалась со стороны Тагилстроя в сторону центра города.
По ее словам, машину потащило по снегу, развернуло, и она врезалась в ограждение.
Общественники обратились к городским дорожным службам с требованием привести дороги Нижнего Тагила в надлежащее состояние.
Фото: TagilCity.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей