Закрутило в снегу: иномарка вылетела с дороги на мосту в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Женщина на белой иномарке двигалась со стороны Тагилстроя в сторону центра города.

По ее словам, машину потащило по снегу, развернуло, и она врезалась в ограждение.

Общественники обратились к городским дорожным службам с требованием привести дороги Нижнего Тагила в надлежащее состояние.

Фото: TagilCity.ru