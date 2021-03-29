9 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле за 4 дня

9 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле за 4 дня

Сегодня, 13:44ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Девять водителей в состоянии алкогольного опьянения выявили полицейские за время проведения рейда в Нижнем Тагиле, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Рейд проводился с 26 по 29 марта 2021 года и был направлен на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В результате проверок было выявлено 23 таких случая.

11 водителей управляли автомобилями без прав, еще один был лишен правом управления транспортным средством, однако все равно сел за руль. Девять тагильчан-водителей оказались в состоянии алкогольного опьянения, два отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, с начала 2021 года в Нижнем Тагиле методом скрытого патрулирования сотрудники ГИБДД вычислили 78 нарушителей правил дорожного движения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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