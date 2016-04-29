Бензин на заправках в Нижнем Тагиле после повышения акцизов подорожал несущественно (ФОТО)

Редакция связалась с представителями двух крупных сетей АЗС в Нижнем Тагиле. Они сообщили, что не повышали цены на бензин на своих автозаправочных станциях.

У нас в «Уралконтрактнефти» цена на розницу не дорожала сообщили журналисту в офисе компании.

У нас не было повышения цен в апреле ответили на одной из АЗС «Лукойл».

Редакция сравнила чеки от одной из заправок Нижнего Тагила за разный период. На них видно, что в апреле цена за бензин поднялась незначительно. Так, на бензин АИ-95 цена выросла на 20 копеек.

Это уже второе поднятие акцизов на автомобильное топливо в этом году. Ранее их поднимали 1 января.