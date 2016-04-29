Бензин на заправках в Нижнем Тагиле после повышения акцизов подорожал несущественно (ФОТО)
29 апреля 2016, 19:50ТранспортДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 апреля в России на два рубля увечились акцизы на автомобильное топливо. Редакция TagilCity.ru проверила, как это повлияло на цены на бензин в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Редакция связалась с представителями двух крупных сетей АЗС в Нижнем Тагиле. Они сообщили, что не повышали цены на бензин на своих автозаправочных станциях.
У нас в «Уралконтрактнефти» цена на розницу не дорожала сообщили журналисту в офисе компании.
У нас не было повышения цен в апреле ответили на одной из АЗС «Лукойл».
Редакция сравнила чеки от одной из заправок Нижнего Тагила за разный период. На них видно, что в апреле цена за бензин поднялась незначительно. Так, на бензин АИ-95 цена выросла на 20 копеек.
Это уже второе поднятие акцизов на автомобильное топливо в этом году. Ранее их поднимали 1 января.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей