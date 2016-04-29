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С 10 мая в расписании поездов ожидаются изменения: вечернюю «Ласточку» из Нижнего Тагила в Екатеринбург сдвинут на утро
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С 10 мая в расписании поездов ожидаются изменения: вечернюю «Ласточку» из Нижнего Тагила в Екатеринбург сдвинут на утро

29 апреля 2016, 08:30ТранспортТимофей Данилов
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