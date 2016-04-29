С 10 мая в расписании поездов ожидаются изменения: вечернюю «Ласточку» из Нижнего Тагила в Екатеринбург сдвинут на утро

Как отмечают в пресс-службе СвЖД, с просьбами поменять расписание поезда к железнодорожникам обращались пассажиры . Как оказалось, утренний рейс более востребованный, чем вечерний.

Таким образом, с 10 мая «Ласточка» будет отправляться с Нижнетагильского вокзала в 04:01, а не в 18:18. В Екатеринбург пассажиры электропоезда будут прибывать в 05:51 вместо 20:07.