С 10 мая в расписании поездов ожидаются изменения: вечернюю «Ласточку» из Нижнего Тагила в Екатеринбург сдвинут на утро
29 апреля 2016, 08:30ТранспортТимофей Данилов
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Теперь добраться в столицу области на скоростной «Ласточке» можно будет в 8 часов утра.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Как отмечают в пресс-службе СвЖД, с просьбами поменять расписание поезда к железнодорожникам обращались пассажиры. Как оказалось, утренний рейс более востребованный, чем вечерний.
Таким образом, с 10 мая «Ласточка» будет отправляться с Нижнетагильского вокзала в 04:01, а не в 18:18. В Екатеринбург пассажиры электропоезда будут прибывать в 05:51 вместо 20:07.
Указано московское время отправления и прибытия.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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