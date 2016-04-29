С лета между Екатеринбургом и Челябинском ежедневно будет курсировать скоростная электричка

В пресс-службе СвЖД сообщают о новом дневном экспрессе, который будет связывать уральские города-миллионники. Из Челябинска электричка будет отправляться в 08:02 по местному времени. На екатеринбургский вокзал поезд прибудет в полдень. Из столицы Свердловской области экспресс будет уезжать в 18:57 и в промышленный центр Челябинской области прибудет в 22:26.

Новый поезд решили запустить по просьбам челябинцев. Поэтому скоростной экспресс будет отправляться утром – это время удобно для жителей Челябинска.

В СвЖД отмечают, что это единственная скоростная электричка, курсирующая по маршруту Екатеринбург-Челябинск.

Это не единственные майские изменения на свердловской железной дороге: в Нижнем Тагиле было скорректировано расписание электричек для стыковки с «Ласточкой». А с 10 мая вечерний скоростной поезд до Екатеринбурга сдвинули на утро.