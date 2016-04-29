В Нижнем Тагиле ведется ремонт дороги на улице Первомайская (ФОТО)
Улицы Нижнего Тагила с приходом весны регулярно наполняются дорожными знаками, предупреждающими о ведущихся ремонтных работах. Среди объектов, где работают дорожные службы, и улица Первомайская.
На данный момент на улице ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальто-бетонного покрытия: дорога отфрезерована, рабочие очищают поверхность.
Перед укладкой асфальта на данном участке дороге должно пройти обеспыливание, очистка основания от мусора и грязи. И только после этого дорожные рабочие смогут нанести на дорогу битум, поверх которого уже будет уложен асфальт.
В ближайшие дни запланированы работы по асфальтированию, поэтому проезд по этому участку дороги будет затруднен. Однако после завершения дорожных работ участок улицы Первомайской от цирка до перекрестка с ул. Карла Маркса станет ровным и безопасным.
Также недалеко от Первомайской ведется ремонт дороги в переулке Асбестовский, который разделяет парк им. Бондина и здание администрации Ленинского района. Там дорога также отфрезерована, крупные ямы засыпаны щебнем и в ближайшее время ожидается асфальтирование.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru