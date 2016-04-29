В Нижнем Тагиле ведется ремонт дороги на улице Первомайская (ФОТО)

На данный момент на улице ведутся работы по подготовке основания к укладке асфальто-бетонного покрытия: дорога отфрезерована, рабочие очищают поверхность.

Перед укладкой асфальта на данном участке дороге должно пройти обеспыливание, очистка основания от мусора и грязи. И только после этого дорожные рабочие смогут нанести на дорогу битум, поверх которого уже будет уложен асфальт.

В ближайшие дни запланированы работы по асфальтированию, поэтому проезд по этому участку дороги будет затруднен. Однако после завершения дорожных работ участок улицы Первомайской от цирка до перекрестка с ул. Карла Маркса станет ровным и безопасным.

Также недалеко от Первомайской ведется ремонт дороги в переулке Асбестовский, который разделяет парк им. Бондина и здание администрации Ленинского района. Там дорога также отфрезерована, крупные ямы засыпаны щебнем и в ближайшее время ожидается асфальтирование.