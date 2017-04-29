Заброшенный автобус в Екатеринбурге горел рядом с детской площадкой (ФОТО, ВИДЕО)
29 апреля 2017, 10:30Транспорт
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В Екатеринбурге 28 апреля на детской площадке в Пионерском посёлке горел заброшенный автобус.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что с места пожара уходил человек, у которого в крови была рука. Как позже выяснилось, это был водитель рядом стоящей ГАЗели. Он разбил стекло автомобиля, чтобы его отогнать.
Известно, что пожар начинался с салона. Также там что-то взрывалось, вероятно, колеса, пишет E1.ru. Местные жители рассказали, что в автобусе часто играли подростки, вероятно, они из хулиганских побуждений и совершили поджог.
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Фото: E1.ru
Видео: E1.ru
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