Движение по улице Радищева в Екатеринбурге закроют со 2 по 20 мая

Ограничение движения связано с проведением работ по устройству сетей водоснабжения. На время ремонта движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева и Московской.

Дорожная инспекция и власти Екатеринбурга просят водителей быть внимательными на этом участке и следить за размещёнными на проезжей части знаками и указателями.