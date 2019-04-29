Движение по улице Радищева в Екатеринбурге закроют со 2 по 20 мая
Вчера, 23:17ТранспортФото: екатеринбург.рф
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Власти Екатеринбурга предупреждают автовладельцев о том, что в период со 2 по 20 мая движение по улице Радищева на участке, где она пересекается с улицами Московской и Шейнкмана, будет закрыто из-за проведения ремонтных работ.
Сюжеты: Екатеринбург
Ограничение движения связано с проведением работ по устройству сетей водоснабжения. На время ремонта движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева и Московской.
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Дорожная инспекция и власти Екатеринбурга просят водителей быть внимательными на этом участке и следить за размещёнными на проезжей части знаками и указателями.
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