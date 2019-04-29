Евгений Куйвашев предостерег водителей и дал поручения по расчистке трасс
Губернатор Свердловской области предостерег водителей на летней резине и дал дорожникам поручения по расчистке трасс, об этом глава региона написал на своей странице в соцсети.
Евгений Куйвашев отметил, что подобные аномалии - не редкость для Среднего Урала.
Погода сегодня испытывает уральцев на прочность. На Свердловскую область обрушился серьезный снегопад. Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный,написал глава региона.
Ситуация на дорогах осложнилась тем, что из-за теплой погоды была выведена летняя дорожная техника, а многие водители уже сменили резину.
Ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы. Еще днем я дал поручение правительству региона организовать оперативную работу по расчистке трасс, держим на контроле ситуацию в населенных пунктах,написал Куйвашев.
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Погода сегодня испытывает уральцев на прочность. На Свердловскую область обрушился серьезный снегопад. Сначала стихия накрыла север региона, потом и остальную часть. ⠀ Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный. Ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы. ⠀ Еще днем я дал поручение правительству региона организовать оперативную работу по расчистке трасс, держим на контроле ситуацию в населенных пунктах. Должно быть обеспечено нормальное функционирование объектов инфраструктуры. МЧС, ГИБДД и медики работают в особом режиме. ⠀ Прошу водителей на летней резине по возможности не выезжать на дороги до потепления. Будьте предельно аккуратны. По прогнозу, со вторника начнет теплеть.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Также глава Свердловской области попросил водителей воздержаться от выезда на трассы на летней резине.