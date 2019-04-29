Евгений Куйвашев предостерег водителей и дал поручения по расчистке трасс

Евгений Куйвашев отметил, что подобные аномалии - не редкость для Среднего Урала.

Погода сегодня испытывает уральцев на прочность. На Свердловскую область обрушился серьезный снегопад. Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный,написал глава региона.

Ситуация на дорогах осложнилась тем, что из-за теплой погоды была выведена летняя дорожная техника, а многие водители уже сменили резину.

Ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы. Еще днем я дал поручение правительству региона организовать оперативную работу по расчистке трасс, держим на контроле ситуацию в населенных пунктах,написал Куйвашев.