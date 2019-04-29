Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Евгений Куйвашев предостерег водителей и дал поручения по расчистке трасс
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Screenshot 1

Евгений Куйвашев предостерег водителей и дал поручения по расчистке трасс

Сегодня, 11:20ТранспортФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина