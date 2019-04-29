Маршрут электропоезда Екатеринбург – Нижний Тагил продлят до Верхней Салды

По словам гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, площадка экономической зоны введена в эксплуатацию, поэтому представители управляющей компании сосредоточены на развитии прилегающей территории и транспортной инфраструктуры.

На заседании также обсудили строительство железнодорожной ветки вдоль «Титановой долины». В настоящий момент получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Стоимость строительства составляет 1,8 млрд рублей. Реализация проекта возможна за счет средств на принципах концессии. Подписание концессионного соглашения между региональным правительством и РЖД планируется в сентябре 2019 года.