В Кольцово из-за снежного коллапса произошла задержка авиарейсов
Сегодня, 11:04ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за снежного коллапса, случившегося вечером 28 апреля, в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово произошла задержка авиарейсов, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Задержка рейсов в Кольцово началась с 8 часов вечера 28 апреля. Некоторым самолетам пришлось совершить посадку в других аэропортах. Рейс «Уральских авиалиний», который летел из Краснодара в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Перми. Утром 29 апреля задерживался рейс компании Utair, который должен был прилететь из Тюмени в 8 часов вечера прошлого дня. Борт вернулся в Тюмень из-за сильного снегопада и вылет был перенесен на утренние часы.
На два с половиной часа задержался рейс Somon Air в Душанбе. Не смогли вовремя прилететь рейсы компании «Россия» из Ларнаки и компании Rusline из Казани.
Напомним, что из-за погодных условий на трасах региона произошел транспортный коллапс.
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