В Кольцово из-за снежного коллапса произошла задержка авиарейсов

Задержка рейсов в Кольцово началась с 8 часов вечера 28 апреля. Некоторым самолетам пришлось совершить посадку в других аэропортах. Рейс «Уральских авиалиний», который летел из Краснодара в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Перми. Утром 29 апреля задерживался рейс компании Utair, который должен был прилететь из Тюмени в 8 часов вечера прошлого дня. Борт вернулся в Тюмень из-за сильного снегопада и вылет был перенесен на утренние часы.