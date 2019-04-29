В Нижнем Тагиле последствия снегопадов устранят до 6 мая

В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле выпало около 20 сантиметров осадков. По словам Юрченко, в пятницу подрядчикам были даны рекомендации переоборудовать технику для снегоуборки.

Благодаря оперативным действиям ГИБДД, «УБТ-Сервиса» и «Тагилдорстроя» нам удалось не допустить в городе транспортного коллапса, сообщил замглавы администрации.

В ночь на 29 апреля на дороги Нижнего Тагила было высыпано около 100 тонн реагента и 60 тонн песчано-щебеночной смеси. Утром движение автобусов и трамваев было организовано в полном объеме.

Глава города обратил внимание подрядчиков на то, что в первую очередь необходимо обеспечить доступность социальных объектов.

Наша главная цель — минимизировать неудобства, которые вызвали снегопады. В течение всей этой недели я буду ездить по разным микрорайонам и смотреть, как решается вопрос с расчисткой дорог,пояснил Владислав Пинаев.