Асфальтовый завод в Нижнем Тагиле запущен на полную мощность

Сегодня, 17:21ТранспортФото: Группа МУП ТДС «Вконтакте»
Завод вышел на полный цикл 29 апреля. Была установлена газовая горелка и сушильный барабан. В нем перерабатывается сырье для производства будущего дорожного покрытия. Кроме того, произведена замена элеватора материалов с высокими уровнями температуры, сообщается в группе МУП ТДС «Вконтакте».
Была усовершенствована система очистки газов и улавливания пыли. Это позволит уменьшить количество выбросов в окружающую среду.
Напомним, 31 марта сообщалось о поступлении нового оборудования на асфальтовый завод МУП ТДС. Планируется, что оно поможет увеличить мощность производства до 90-100 тонн асфальта в час. Асфальт будет использован не только для осуществления ямочного и карточного ремонта, но и для реализации нацпроекта БКАД.