Асфальтовый завод в Нижнем Тагиле запущен на полную мощность

Напомним, 31 марта сообщалось о поступлении нового оборудования на асфальтовый завод МУП ТДС. Планируется, что оно поможет увеличить мощность производства до 90-100 тонн асфальта в час. Асфальт будет использован не только для осуществления ямочного и карточного ремонта, но и для реализации нацпроекта БКАД.