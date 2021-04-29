Асфальтовый завод в Нижнем Тагиле запущен на полную мощность
Сегодня, 17:21ТранспортФото: Группа МУП ТДС «Вконтакте»

Асфальтовый завод в Нижнем Тагиле запущен на полную мощность

Асфальтовый завод был запущен «Тагилдорстроем» в Нижнем Тагиле. Он будет снабжать материалом площадки по ремонту городских дорог.

Завод вышел на полный цикл 29 апреля. Была установлена газовая горелка и сушильный барабан. В нем перерабатывается сырье для производства будущего дорожного покрытия. Кроме того, произведена замена элеватора материалов с высокими уровнями температуры, сообщается в группе МУП ТДС «Вконтакте».

Видео:Группа МУП ТДС «Вконтакте»

Была усовершенствована система очистки газов и улавливания пыли. Это позволит уменьшить количество выбросов в окружающую среду.

Напомним, 31 марта сообщалось о поступлении нового оборудования на асфальтовый завод МУП ТДС. Планируется, что оно поможет увеличить мощность производства до 90-100 тонн асфальта в час. Асфальт будет использован не только для осуществления ямочного и карточного ремонта, но и для реализации нацпроекта БКАД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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