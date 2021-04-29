Как будут организованы объезды на Тагилстрой на время ремонта моста на Циолковского

Как будут организованы объезды на Тагилстрой на время ремонта моста на Циолковского
Как будут организованы объезды на Тагилстрой на время ремонта моста на Циолковского
Сегодня, 13:56ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Закрытие путепровода на улице Циолковского планируется на 11 мая. Редакция TagilCity.ru уточнила, как можно будет добраться до Тагилстроя.

Объезд через Рудник

На данном участке возможно будет проехать на автомобиле. Кроме того, будут курсировать ряд автобусов. С Вагонки до Красного Камня планируется перенаправить маршрут № 8 — он будет ездить от УВЗ до остановки «Приречный микрорайон».

Фото:2gis.ru

Объезд через Новую Кушву

Проехать можно через Кушвинскую (или Бондина)-Кулибина-Фестивальную и до Индустриальной.

Фото:2gis.ru

Уже по Индустриальной — до Тагилстроя.

Фото:2gis.ru

Объезд через поселок Северный

Для жителей Джержинского района возможет проезд по маршруту Восточное шоссе — Сверевное шоссе — Шевченко. На данной автодороге планируется устранение недостатков.

Фото:2gis.ru

Напомним, 11 мая мост на Циолковского планировалось закрыть. Однако глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал подготовительные работы подрядчика. Мэр заявил, что пока не увидит реальную технику и рабочих, не даст перекрыть путепровод.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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