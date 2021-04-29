Как будут организованы объезды на Тагилстрой на время ремонта моста на Циолковского

На данном участке возможно будет проехать на автомобиле. Кроме того, будут курсировать ряд автобусов. С Вагонки до Красного Камня планируется перенаправить маршрут № 8 — он будет ездить от УВЗ до остановки «Приречный микрорайон».
Проехать можно через Кушвинскую (или Бондина)-Кулибина-Фестивальную и до Индустриальной.
Уже по Индустриальной — до Тагилстроя.
Для жителей Джержинского района возможет проезд по маршруту Восточное шоссе — Сверевное шоссе — Шевченко. На данной автодороге планируется устранение недостатков.
Напомним, 11 мая мост на Циолковского планировалось закрыть. Однако глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал подготовительные работы подрядчика. Мэр заявил, что пока не увидит реальную технику и рабочих, не даст перекрыть путепровод.