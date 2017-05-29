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18 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль» (ФОТО)

29 мая 2017, 14:05Транспорт
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