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Асфальт ползёт по швам в Нижнем Тагиле из-за нарушений технологии при укладке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Асфальт ползёт по швам в Нижнем Тагиле из-за нарушений технологии при укладке (ФОТО)

29 мая 2017, 14:45ТранспортДенис Таратонов
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