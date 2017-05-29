Асфальт ползёт по швам в Нижнем Тагиле из-за нарушений технологии при укладке (ФОТО)

У нас как делается, в один день одну полосу уложили, на следующий день вторую, а через неделю третью. При укладке смежной полосы кромку не прогревают, поэтому асфальт между собой не сплавляется. В будущем шов расходится, нарушается герметичность, и туда попадает вода. В осенний, зимний и весенний периоды асфальт разрывает рассказал председатель ОД «Тагил без ям».

Продольный шов на ул. Пархоменко, фото ОД «Тагил без ям»

Как добиться того, чтобы этого не происходило? Как пояснил Никита Чапурин, ещё в 1995 году департамент строительства «Мостстройлицензия» составил инструкцию по ремонту и строительству дорог. Помимо всего прочего в ней описана и технология укладки асфальта на стыке полос:

В этой инструкции чётко написано, как нужно делать дороги. В том числе чтобы избежать проблем с продольным швом.

Если температура ранее уложенной смежной полосы ниже требуемой, её край на ширину до 150 миллиметров следует прогреть с помощью линейки-разогревателя, использующей тепловую энергию инфракрасного излучения. Линейка-разогреватель позволяет разогревать асфальтобетон слоем 30-40 миллиметров за 2-3 минуты до температуры 80-100 С°. По консистенции край станет как недавно уложенный асфальт. Соответственно, он сплавится с новым слоем, -- процитировал пункт 2.24 инструкции Никита Чапурин.

Асфальт на дорогу кладут в два слоя. Ещё одним важным моментом является то, что швы верхнего и нижнего слоя должны быть смещены на 100-200 миллиметров вправо или влево относительно друг друга. Это нужно для того, чтобы одновременно не разорвало оба шва. Как пояснил общественник, для реализации этого требования необходимо просто перенастроить оборудование.

О проблеме разгерметизации швов Никита Чапурин говорит на протяжении последних 5 лет. Однако, по информации общественника, дорожные организации продолжают работать по-старому:

В этом году ситуация повторяется. Садоводов проезд — там асфальт кладут полосами, а не на всю ширину проезжей части. И кромку асфальта там снова не греют. Наши строители технологию не соблюдают и продолжают её нарушать. Сегодня я им всем разошлю эти инструкции, в том числе в службу заказчика и службу городского хозяйства, чтобы они приняли её к исполнению, - поделился планами общественник.

По просьбе журналиста TagilCity.ru применяемую в Нижнем Тагиле технологию соединения полос асфальта описал имеющий большой опыт в ремонте городских дорог начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов:

Если временной промежуток большой, то при укладке второй полосы асфальт стыкуем ровно. При этом катком надо заходить с холодной полосы на горячую, и хорошо проливать стык битумом или эмульсией. Край холодной полосы нагревается прогревателем швов, есть у нас такое приспособление, либо он подогревается от горячей полосы. Укладываемый асфальт имеет температуру от 120 до 90 градусов. Остывая, он отдаёт тепло, в том числе и холодной полосе. В теплую погоду стык хорошо прогревается от горячего асфальта рассказал он.

При этом всегда, как пояснил дорожник, если кладётся два слоя асфальта, швы верхнего и нижнего слоёв смещаются относительно друг друга.

В начале года мэр Сергей Носов подписал постановление об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог в Нижнем Тагиле. Сейчас «Тагил без ям» занимается подготовкой правовой базы, которая позволит влиять на дорожников. Для этого вышеуказанную инструкцию необходимо утвердить административными актами.