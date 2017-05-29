Новые трамваи вышли на маршруты Нижнего Тагила в паре (ФОТО)

Новые трамваи с низким полом в средней части салона запускаются в регулярную эксплуатацию по два вагона в сцепке.

Ранее трамваи работали в одиночном режиме, теперь же планируется запустить шесть 2-вагонных составов для маршрута №10.

Это позволит вывести из эксплуатации изношенные усть-катавские вагоны. Нижний Тагил - первый и, возможно, единственный город в России, который будет эксплуатировать вагоны 71-407 в сцепке сообщили редакции TagilCity.ru в проекте общественной организации «Тагильчане за трамвай».

Такой вариант работы сделает возможным уменьшение числа работающих на линии водителей, но при этом сможет повысить пропускную способность линии.

Вагоны начали сцеплять для того, чтобы заменить старые составы. Соответственно, это даёт возможность улучшить транспортное обслуживание, повысить комфортность поездки и надёжности доставки пассажиров 10-го маршрута в час пик пояснили в общественной организации «Тагильчане за трамвай».