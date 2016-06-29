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На страже жизни и здоровья: инспекторы ДПС Нижнего Тагила рассказали о своей работе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На страже жизни и здоровья: инспекторы ДПС Нижнего Тагила рассказали о своей работе (ФОТО)

29 июня 2016, 17:50ТранспортДенис Таратонов
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