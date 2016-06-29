На страже жизни и здоровья: инспекторы ДПС Нижнего Тагила рассказали о своей работе (ФОТО)

Рабочий день инспекторов ДПС начинается с инструктажа, после которого они выезжают на маршрут патрулирования. В ходе работы инспекторы выявляют водителей в нетрезвом состоянии и водителей, лишенных права управления автомобилем, следят за соблюдением правил пешеходами. Кроме того, в ходе профилактических мероприятий проводится проверка документов и досмотр транспортных средств. Все это направлено на профилактику ДТП:

Наши самые основные задачи — это не допускать дорожно-транспортные происшествия и обеспечивать безопасность дорожно-транспортного движения. Конечно, ещё мы занимаемся оформлением дорожно-транспортных происшествий рассказал младший лейтенант Анатолий Крыгин.

Если на каком-то участке дороги образуется затор, например, из-за неработающего на перекрестке светофора, то полицейские лично регулируют дорожное движение. Но этим их обязанности не исчерпываются. Помощь гражданам — важная часть их работы:

Если у кого-то сломалась машина, спустило колесо, то нельзя мимо проезжать — останавливаемся, помогаем. Бывает, что и первую помощь оказываем. Не раз бывало, что стоишь, работаешь, а у прохожего начинается приступ эпилепсии. Уметь оказывать первую помощь — это обязательное требование в нашей работе подчеркнул Анатолий.

Помимо перечисленного, при патрулировании проверяется состояние улично-дорожной сети. При обнаружении дорожных недостатков, например, загнутых стоек дорожных знаков, неработающих светофоров, ям и выбоин на дороге, об этом сообщается в дежурную часть. В конечном итоге эти сведения поступают в дорожные службы, которые занимаются устранением обнаруженных недостатков.

В служебном автомобиле находится система видеонаблюдения, которая ведет запись обстановки впереди и позади автомобиля, а также внутри него. Для обращения к водителям имеется громкоговорящее устройство и проблесковые маячки.

В ходе патрулирования полицейские произвели остановку автомобиля, у которого были тонированы передние боковые стекла.

Есть основания полагать, что передние боковые стекла автомобиля не соответствуют установленной норме светопропускаемости сказал Анатолий.

Поначалу водитель остановленного автомобиля не хотел предъявлять водительское удостоверение. Инспектору пришлось проявить значительное терпение и несколько раз напомнить о законности своих требований, прежде чем автолюбитель достал документы и предоставил возможность провести измерение светопропускаемости стекол.

Для фиксации административных правонарушений в патрульном автомобиле имеются специальные приборы. Это алкотектор, а также радар «Бинар» для фиксации скорости участников дорожного движения. Имеется и прибор для измерения светопропускаемости стекол автомобиля.

Инспектор протёр тканью стекло автомобиля и произвел несколько измерений. Норма светопропускания для боковых стекол составляет 75%. В данном случае она оказалась ниже, а именно на уровне 60%.

По результату проверки инспектор составил акт об осмотре технического средства, выписал штраф в размере 500 рублей и требование об устранении нарушения.

У другого остановленного автомобиля на стеклах была каркасная сетка, что тоже является нарушением.

Говоря о водителях, полицейские рассказали, что часто ловят нетрезвых водителей. Бывает, что водители не реагируют на законное требование сотрудников полиции об остановке. Таких приходится преследовать.

Людей ничего не пугает. Ни штрафы, ни задержание транспортного средства или лишение права управления. Водители, пьяные или лишенные права управления, как ездили, так и ездят.

Недавно на проспекте Ленина у нас возникли подозрения по поводу законности управления одной машиной. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал. Начали преследовать. Он остановился только на Тагилстрое, когда врезался в бордюр. Водителем оказался 20 летний мужчина с 2 месяцами водительского стажа. Он и пассажиры ехали из ночного клуба, -- рассказал напарник Анатолия, сержант Сергей Павлов.

О другом случае вспомнил Анатолий. Он рассказал, что в ночную смену им сообщили, что по улице Челюскинцев двигается автомобиль с выключенными фарами. По сообщению граждан, водитель в нем был в нетрезвом состоянии. При приближении патрульного автомобиля тот включил фары и попытался скрыться в кварталах. После нескольких требований остановиться автолюбитель всё-таки подчинился. Из салона, в том числе и от водителя, шел сильный запах алкоголя. Речь автолюбителя была несвязной. Стоит заметить, что в случае, если водитель пьян, машина у него изымается. Пьяные пассажиры автомобиля стали настаивать, что полицейские не имеют права изымать машину. Их не убедило цитирование нарушенных водителем статей. По мнению пассажиров, инспекторы ДПС что-то сделали неправильно. Они не смогли объяснить, что именно. Сказали лишь, что помнят, как читали о подобном в интернете.

Начитаются у каких-то блоггеров и пытаются этим как-то оперировать. При этом не знают нормативно-правовую базу — порой даже элементарных правил дорожного движения, которые обязан знать каждый водитель. Не нужно подстраивать ПДД под себя. Как там написано, так и нужно делать. Они ведь кровью написаны напоминает инспектор ДПС всем автолюбителям Нижнего Тагила.

В завершении интервью, полицейские рассказали, что хотя работа у них интересная, всегда присутствует элемент опасности. Нельзя расслабляться и становиться беспечным:

Мы с напарником стараемся друг друга страховать. То есть постоянный контроль друг за другом, потому что работа у нас опасная. Не забываем про меры личной безопасности. При осмотре, при разговоре с водителем нужно вертеть головой на 360°, чтобы проезжающие автомобили не зацепили или кто-то из пассажиров не повел себя чересчур агрессивно.

После восьмичасовой смены инспекторы ДПС сдают табельное оружие и спецсредства, докладывают о выявленных нарушениях и отправляются домой.

Весной этого года о нюансах своей работы рассказали участковые уполномоченные Ленинского района.