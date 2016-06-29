По поверхности нового моста на улице Фрунзе прошли первые жители Нижнего Тагила (ФОТО)

Сейчас на мосту заканчиваются работы по возведению металлоконструкций. Будет начата кропотливая работа по обетониванию монолитных участков рассказал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Под обетониванием понимается заливка швов, которые видны между конструкциями нового моста, объяснили строители.

Глава города указал строителям на приоритеты при работах по реконструкции моста:

Главная задача – запустить автомобили. В идеале, одновременно с автомобильным движением запустить по мосту движение трамваев.

Позднее в разговоре с журналистами Сергей Носов пообещал, что и пешеходы смогут пройти по мосту уже в этом году, но работа над пешеходной частью моста не является приоритетом №1 потому, что:

В укладке асфальта для автомобильной мы ограничены сезоном, а обустройство пешеходной части моста можно производить и в сентябре, и в октябре объяснил глава города.

Сергей Носов отдельно отметил, что работы ведутся по графику. Напомним, 17 мая на совещании по реконструкции моста мэр города говорил – «в июне по мосту уже можно будет ходить».

Сегодня чиновники и представители городской общественности действительно смогли пройти по конструкциям моста.