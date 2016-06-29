Семисантиметровые ямы на перекрёстке в центре Нижнего Тагила будут устранены в этом году (ФОТО)

В сообществе ОД «Тагил без ям» один из жителей Нижнего Тагила пожаловался на ямы, глубина которых составляет до семи сантиментов. Городской автолюбитель заметил, что состояние дороги провоцирует аварийные ситуации, когда автолюбители объезжают ямы по встречной полосе.

Информация о состоянии дороги будет передана в Администрацию города. Предполагаю, что ремонт участка будет осуществлён уже в этом году в рамках текущего содержания рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Напомним, ремонт улицы Вязовсккая запланировано провести с 1 сентября по 15 октября. На ремонт этой улицы планируется потратить 816 584,20 рублей, согласно «Графику ремонта автомобильных дорог города Нижний Тагил в 2016 году».

ФОТО: ОД «Тагил без ям»