81 нарушение за 4 часа рейда было зафиксировано на дорогах Нижнего Тагила
29 июня 2017, 08:45Транспорт
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Вечером 27 июня на дорогах Нижнего Тагила и пригорода прошел рейд по предупреждению аварий с участием пешеходов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Профилактическое мероприятие проходило с пяти до девяти часов вечера. Так, за четыре часа усиленной работы на дорогах было выявлено 81 нарушение.
Больше всего - 26 раз - водители нарушали правила проезда пешеходных переходов. Еще 16 нарушений были зафиксированы среди пешеходов. 15 водителей не были пристёгнуты ремнями безопасности. И еще 4 водителя несвоевременно уплатили штраф. Также были зафиксированы иные единичные случаи нарушения ПДД, передает отделение пропаганды ГИБДД.
В рейде приняли участие 28 сотрудников ДПС на 14 патрульных автомобилях.
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