81 нарушение за 4 часа рейда было зафиксировано на дорогах Нижнего Тагила

Профилактическое мероприятие проходило с пяти до девяти часов вечера. Так, за четыре часа усиленной работы на дорогах было выявлено 81 нарушение.

Больше всего - 26 раз - водители нарушали правила проезда пешеходных переходов. Еще 16 нарушений были зафиксированы среди пешеходов. 15 водителей не были пристёгнуты ремнями безопасности. И еще 4 водителя несвоевременно уплатили штраф. Также были зафиксированы иные единичные случаи нарушения ПДД, передает отделение пропаганды ГИБДД.