Беспилотники Росгвардии ищут нарушителей ПДД на Серовском тракте

Беспилотники Росгвардии ищут нарушителей ПДД на Серовском тракте
Беспилотники Росгвардии ищут нарушителей ПДД на Серовском тракте
Сегодня, 21:39ТранспортФото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Теперь инспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения в Свердловской области, используя беспилотные летательные аппараты Росгвардии. На данный момент под контроль беспилотников взята трасса «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

В свердловской Росгвардии подчеркнули, что изображение, которое фиксирует беспилотник, передается на пульт управления, где находятся сотрудники Росгвардии и инспекторы ГИБДД. После информацию получают экипажи, находящиеся на трассе, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Выбор трассы связан с тем, что с начала 2021 года на ней зафиксировано свыше 130 ДТП, в которых 60 человек погибли, а 215 получили травмы различной степени тяжести.

Фото:управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, в 2021 году Серовский тракт будет оборудован шумовыми полосами и новыми светофорными объектами. Для этих целей из бюджета Свердловской области будет выделено порядка 6,5 миллиона рублей. Планируется, что до конца октября 2021 года между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а также под Серовом появится один из вибрирующих участков.

Материалы по теме:
нарушение ПДДсеровский трактПДДРосгвардия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы