Беспилотники Росгвардии ищут нарушителей ПДД на Серовском тракте

Напомним, в 2021 году Серовский тракт будет оборудован шумовыми полосами и новыми светофорными объектами. Для этих целей из бюджета Свердловской области будет выделено порядка 6,5 миллиона рублей. Планируется, что до конца октября 2021 года между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а также под Серовом появится один из вибрирующих участков.