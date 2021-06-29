Беспилотники Росгвардии ищут нарушителей ПДД на Серовском тракте

В свердловской Росгвардии подчеркнули, что изображение, которое фиксирует беспилотник, передается на пульт управления, где находятся сотрудники Росгвардии и инспекторы ГИБДД. После информацию получают экипажи, находящиеся на трассе, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Выбор трассы связан с тем, что с начала 2021 года на ней зафиксировано свыше 130 ДТП, в которых 60 человек погибли, а 215 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, в 2021 году Серовский тракт будет оборудован шумовыми полосами и новыми светофорными объектами. Для этих целей из бюджета Свердловской области будет выделено порядка 6,5 миллиона рублей. Планируется, что до конца октября 2021 года между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а также под Серовом появится один из вибрирующих участков.