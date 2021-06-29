Еще две улицы будут перекрыты в Нижнем Тагиле из-за ремонта на теплотрассах

Еще две улицы будут перекрыты в Нижнем Тагиле из-за ремонта на теплотрассах
Еще две улицы будут перекрыты в Нижнем Тагиле из-за ремонта на теплотрассах
Сегодня, 15:29ТранспортФото: Яндекс.Карты
Несколько участков дорог на улицах Нижнего Тагила перекроют для движения автотранспорта из-за предстоящего ремонта на теплотрассах с конца июня 2021 года.

Подрядчик — МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в течение июля будет проводить ревизию и ремонт сетей теплоснабжения на городских улицах, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В связи с запланированными ремонтными работами на муниципальных теплотрассах еще на двух улицах Нижнего Тагила перекроют движение транспорта.

С 30 июня по 1 сентября будет закрыт участок от дома № 25 на улице Тагилстроевская до дома № 22 на Октябрьском проспекте.

С этого же дня автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Гвардейская — от улицы Кутузова до Шевченко. Там будет проводиться аварийный ремонт теплотрассы.

Для водителей будут установлены новые дорожные знаки.

В администрации города призывают водителей внимательно следить за дорожной ситуацией и заранее выбирать маршруты движения.

Напомним, из-за ремонтных работ на теплотрассе с 24 июня почти на месяц будет закрыто движение транспорта на некоторых участках по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле.

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