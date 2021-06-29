Из-за отмененной остановки тагильские дачники ходят по три километра по трассе

Дачники коллективного сада «Железнодорожник ЛЭП-2» вынуждены преодолевать три километра по трассе Серовского тракта из-за того, что водители маршрута № 101 отказываются высаживать людей на остановке «Высоковольтная», которая существует много лет. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала дачница из Нижнего Тагила Елена.

По ее словам, на участке дороги выложен остановочный комплекс, также дачники собственными усилиями поставили там скамейку. Теперь водители автобусов отказываются высаживать горожан, чтобы они могли дойти до своих домов. Остановка транспорта происходит лишь вблизи поселка «Солнечный». По словам Елены, конфликт начался после того, как дачники начали платить за проезд не 35 рублей, а 21 рубль. От вокзала в Нижнем Тагиле до «Высоковольтной» мы ехали за 35 рублей. Висит объявление: цена снижена, теперь 21 рубль. И вот у меня мама едет, положила водителю деньги, а он говорит: «Что так мало? 35 надо». Мама говорит: «Нет, сказали 21 рубль». А он заявил, что за эти деньги мы вас даже возить не будем, у вас и остановки такой нет. В итоге кто-то останавливался, а кто-то нет,рассказала Елена. После этого на остановочном пункте появилось объявление, что остановка автобусов отменена. Елена отметила, что пыталась узнать, кто принял данное решение, на что получила ответ — отменить остановку решил местный механик. Теперь дачники должны преодолевать три километра по скоростной трассе. Елена подчеркнула, что раньше на данном участке дороги стоял дорожный знак, который обозначал автобусную остановку. Вот и пошел конфликт. Бабушки им 21 рубль платили, а потом они сказали: «Остановки нет, мы вам останавливать не будем». Вы посмотрите, какая дорога длинная, как опасно по ней идти!отметила Елена. Напомним, 10 июня стало известно, что пенсионеры из Двуреченска вынуждены ждать автобус, сидя на картонке на бетонном уступке. Об этом сообщили местные жители. Сидят на бетоне: жители уральского поселка пожаловались на необорудованную остановку

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