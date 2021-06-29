Заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги село Петрокаменское — село Бродово на участке км 1+077 — км 6+000 на территории Горноуральского городского округа выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
Цена контракта составляет 157,8 миллиона рублей.
Согласно документации, работы по капремонту пройдут в два этапа. Начаться они должны 1 июня 2022 года, а завершиться к 20 сентября 2023 года.
Напомним, ранее администрация Горноуральского ГО не смогла отказаться от дороги до села Бродово, которую безвозмездно передало Министерством по управлению государственным имуществом по Свердловской области.