В 157 млн обойдется капремонт дороги Петрокаменское — Бродово под Нижним Тагилом

В 157 млн обойдется капремонт дороги Петрокаменское — Бродово под Нижним Тагилом
В 157 млн обойдется капремонт дороги Петрокаменское — Бродово под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:04ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги между селами Петрокаменское и Бродово под Нижним Тагилом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги село Петрокаменское — село Бродово на участке км 1+077 — км 6+000 на территории Горноуральского городского округа выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

Цена контракта составляет 157,8 миллиона рублей.

Согласно документации, работы по капремонту пройдут в два этапа. Начаться они должны 1 июня 2022 года, а завершиться к 20 сентября 2023 года.

Напомним, ранее администрация Горноуральского ГО не смогла отказаться от дороги до села Бродово, которую безвозмездно передало Министерством по управлению государственным имуществом по Свердловской области.

Сюжеты:
Пригород
Материалы по теме:
транспортзакупкиобществоремонт дорогиПетрокаменскоекапремонтБродовоГорноуральский городской округспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы