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10 нарушений ПДД выявлены у водителей автобусов при рейде в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 нарушений ПДД выявлены у водителей автобусов при рейде в Екатеринбурге

Сегодня, 15:40Транспорт
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