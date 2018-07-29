10 нарушений ПДД выявлены у водителей автобусов при рейде в Екатеринбурге

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге организовали методом негласного контроля рейд по выявлению возможных нарушений в автобусах маршрута «Сосновый бор – УПИ – Уралобувь».
Екатеринбургские сотрудники ГИБДД организовали рейд по контролю за перевозкой пассажиров. Служащие ГАИ переоделись в гражданскую одежду и отслеживали все нарушения, допущенные водителем автобуса, находясь в автобусе «056», который направлялся по маршруту «Сосновый бор – УПИ – Уралобувь». За автобусом следовал служебный автомобиль, в котором происходила фиксация нарушенных правил на фото и видео.
У водителей двух автобусов зафиксированы 10 нарушений правил дорожного движения РФ, среди которых нарушение правил маневрирования, остановки, пользования световыми приборами и звуковыми сигналами. Сотрудники ГИБДД выявили факты разговора водителя по телефону во время следования автобуса, движения транспорта с открытыми дверями. Нарушения правил дорожного движения были зафиксированы документально. В отношении водителей возбуждены 10 административных производств.
Подобные рейды проводятся в Екатеринбурге ежедневно, с начала 2018 года проведены более 50 подобных мероприятия, в которых зафиксированы 65 нарушений ПДД РФ.
С начала 2018 года в Екатеринбурге произошло 29 ДТП по вине водителей автобусов, в которых пострадали 43 пассажира. Данный показатель превышает статистику за 2017 год на 26%.