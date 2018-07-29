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Утильсбор на велосипеды может быть введен в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Утильсбор на велосипеды может быть введен в России

Сегодня, 11:00Транспорт
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