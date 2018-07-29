Утильсбор на велосипеды может быть введен в России

Возможность введения утилизационного сбора, которым будут облагаться велосипеды и велосипедные рамы, разрабатывается чиновниками Минпромторга России. Основные моменты введения нового сбора будут обсуждаться с представителями Минприроды, сообщает RIA.ru.

Законодательную базу для внедрения подобных сборов министерство подготовило заранее, введя изменения в нормативные акты, регулирующие утилизацию отходов производства. После внесенных поправок правительство было наделено полномочиями самостоятельно определять виды продукции машиностроения, утилизация которых может облагаться сбором.