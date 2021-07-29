Из-за похоронщиков с гробом в дорожную пробку встала одна из улиц Екатеринбурга

Дорожная пробка, в которую попали сотни автолюбителей утром в четверг 29 июля, возникла на улице Серафимы Дерябиной. По словам очевидцев, левый ряд заблокировали два автомобиля ритуальной службы.Один из автомобилей похоронщиков сломался и на место прибыли коллеги, чтобы перегрузить из одной машины в другую гроб с телом.
Из-за этого минут 20 потеряли в пробке, рассказали попавшие в затор на дороге екатеринбуржцы Е1.
Напомним, во время сильных ливней в начале июля житель Екатеринбурга притворился регулировщиком и помог разрешить коллапс на дороге, вызванный непогодой и отключением светофоров.