Из-за похоронщиков с гробом в дорожную пробку встала одна из улиц Екатеринбурга

Дорожная пробка, в которую попали сотни автолюбителей утром в четверг 29 июля, возникла на улице Серафимы Дерябиной. По словам очевидцев, левый ряд заблокировали два автомобиля ритуальной службы.Один из автомобилей похоронщиков сломался и на место прибыли коллеги, чтобы перегрузить из одной машины в другую гроб с телом.