Из-за похоронщиков с гробом в дорожную пробку встала одна из улиц Екатеринбурга

Из-за похоронщиков с гробом в дорожную пробку встала одна из улиц Екатеринбурга
Из-за похоронщиков с гробом в дорожную пробку встала одна из улиц Екатеринбурга
Сегодня, 10:49ТранспортФото: 1МI
Из-за поломки в фургоне ритуальной службы, перевозящей гроб с усопшим, утром 29 июля в пробку встала одна из улиц Екатеринбурга.

Дорожная пробка, в которую попали сотни автолюбителей утром в четверг 29 июля, возникла на улице Серафимы Дерябиной. По словам очевидцев, левый ряд заблокировали два автомобиля ритуальной службы.Один из автомобилей похоронщиков сломался и на место прибыли коллеги, чтобы перегрузить из одной машины в другую гроб с телом.

Видео:е1.ru

Из-за этого минут 20 потеряли в пробке, рассказали попавшие в затор на дороге екатеринбуржцы Е1.

Напомним, во время сильных ливней в начале июля житель Екатеринбурга притворился регулировщиком и помог разрешить коллапс на дороге, вызванный непогодой и отключением светофоров.

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дорогиобществопробкапохоронная службаЕкатеринбург
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