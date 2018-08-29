Водитель из Нижнего Тагила обвинил молодого человека в выборе сломанной иномарки

TagilCity.ru пообщался с обоими участниками конфликта.

Виталий, будущий автовладелец, консультировался с Николаем, специалистом по автоподбору, объявление об услугах которого нашёл на Авито.

Мы сначала посмотрели одну, китайскую, это были перекупщики. Я сказал, что не надо её брать. Сказал, «Вам присмотрю ещё варианты», отметил Николай, занимающийся автоподбором.

После ряда вариантов, Николай предложил клиенту Ford Focus 1 2004 года выпуска. При этом у автомобиля имелись неисправности, которые не смутили потенциального покупателя.

Ему этот фокус понравился, и я договорился о встрече с этим владельцем. Виталий тоже приехал. Я осмотрел всю, прокатились, он при всем этом присутствовал. Я сказал «за» и «против» этого авто, вспоминает автоподборщик Николай.

Максимальная комплектация, по кузову всё идеально, салон отличный, только крыло подкрашено, дверь немного, пороги, подогрев сиденья не работает. В остальном всё хорошо, я смирился с этими неисправностями, едет отлично, поделился Виталий.

После нескольких дней использования иномарки, новый автовладелец столкнулся с первыми поломками.

Я пригнал авто, был переполнен эйфорией, как мне сказали, что не работает половина лампочек, дальний свет, стоп-сигнал, задний ходовой, половина приборной панели не подсвечивается, печка не работает, регулировка зеркал не работает.

Николай уверяет, что говорил обо всех неисправностях автомобиля сразу.

Про электрику я говорил ему, хоть он и говорит, что я не говорил. Про подогрев я тоже ему сказал. А лампочки в панели, я днем как мог увидеть?

Более того, Виталию не удалось пройти сверку в ГАИ, поскольку сотрудников ведомства смутила трещина на лобовом стекле, которое теперь нужно заменить.

Не прошел сверку из-за лобового стекла, сказали, что замена нужна. Он говорил, что маленькая трещина запаяна и проблем не будет, хоть я и сразу сказал, что придется менять. Лобовое такое стоит 13000 рублей, сетует Виталий.

Про лобовое говорил, что треснуто, а то, что в ГАИ докопались, это не мои же проблемы. Лично я проходил с таким сколом в 10 сантиметров, сказал в разговоре с TagilCity.ru Николай.

Сейчас автомобиль не на ходу, по предварительной оценке, сообщил Виталий в беседе с TagilCity.ru, на ремонт понадобится значительная денежная сумма.

Оба участника неудачной сделки купли-продажи не сомневаются в том, что выбор б/у автомобиля – рисковое дело. Тем не менее каждый из них уверен в своей правоте в конкретной ситуации.

Предложил ему довести дело до конца, чтобы авто было в том рабочем состоянии, как он мне его презентовал. И решить с лобовым стеклом. Исправит, и у меня нет к нему никаких претензий, сказал Виталий.

Полную сумму я точно не собираюсь возвращать, потому что я выезжал к нему по звонку, ездил в другой район осматривать автомобили. Тратил время и деньги, сообщил Николай.