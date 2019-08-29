В Свердловской области до конца года отремонтируют 30 километров межпоселковых дорог

По словам начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, программа ремонта дорог формируется на основе мнения жителей региона. В неё также попадают участки с наиболее интенсивным движением. Например, в 2019 году в эту программу вошла дорога Невьянск — Реж — Артёмовский, которая проходит через сёла и деревни.

Всего в этом году мы ремонтируем 27 участков региональных автодорог общей протяжённостью более 80 километров. На эти работы направлены 1,4 миллиарда рублей, из них один миллиард из областного бюджета. На сегодняшний день восемь участков уже сданы,сообщил Вячеслав Данилов.

В октябре, в соответствии с контрактом, подрядчик ООО «Уралдортехнологии» должен сдать 10 километров дорог. Организация планирует закончить работы досрочно.

Ранее власти Нижнего Тагила рассказали журналистам о строгом контроле качества ремонта дорог. На одном из участков мостовой на улице Жуковского прошла демонстрация отбора и проверки проб полотна.