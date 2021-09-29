Дыра в асфальте появилась на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

Дыра в асфальте появилась на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле
Дыра в асфальте появилась на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:48ТранспортФото: 1MI
28 сентября водители заметили провал в асфальте на проезжей части на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. Дыра появилась в месте поворота в микрорайон Тагилстрой.

В данном месте расположена камера коммунальных сетей, которая провалилась под давлением проезжающих машин, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на слова директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева.

На данный момент участок огражден, поставлен соответствующий знак. Планируется, что в скором времени провал будет ликвидирован.

Фото:ИА «Все новости»

Напомним, 14 сентября на Индустриальной в Нижнем Тагиле автомобиль провалился вместе с асфальтом. Причиной ЧП могло стать размытие щебня под дорогой после ливней, прошедших в городе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
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