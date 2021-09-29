Дыра в асфальте появилась на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

В данном месте расположена камера коммунальных сетей, которая провалилась под давлением проезжающих машин, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на слова директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева.
На данный момент участок огражден, поставлен соответствующий знак. Планируется, что в скором времени провал будет ликвидирован.
Напомним, 14 сентября на Индустриальной в Нижнем Тагиле автомобиль провалился вместе с асфальтом. Причиной ЧП могло стать размытие щебня под дорогой после ливней, прошедших в городе.