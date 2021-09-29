Образовалась пробка: военные стягивают технику в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом

Образовалась пробка: военные стягивают технику в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом
Образовалась пробка: военные стягивают технику в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом
Сегодня, 18:18ТранспортФото: 1MI
Военные перекрыли автодорогу из Верхней Салды в Нижний Тагил. Это произошло 29 сентября вблизи поселка Северка. На месте инцидента образовалась пробка.

По словам очевидцев, длина пробки составляет около 1-1,5 километра, поэтому рекомендуются выбирать пути объезда, пишет группа «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». Позже появилась информация, что перекрытие дороги связано с тем, что военные стягивают технику в ЗАТО Свободный.

На данный момент неизвестно, для чего именно стягивается техника и связано ли это с последними событиями в воинской части ЗАТО Свободный. Там накануне скончались два срочника, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Видео:группа "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Напомним, под Нижним Тагилом за сутки погибли двое солдат-срочников из закрытой части РВСН. Первый военнослужащий скончался от удара током ЛЭП, а второй застрелился в расположении части.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
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