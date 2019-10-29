В Нижнем Тагиле временно запрещены междугородние перевозки детей
Сегодня, 13:17ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В связи с ухудшением погодных условий в Нижнем Тагиле с 28 октября введен временный запрет на междугородние перевозки детей, соответствующий приказ публикован на сайте управления образования.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, запрет будет действовать до 5 ноября. Ограничение связано с плохими дорожными условиями из-за гололедицы. Как следует из приказа, ограничений на перевозки детей внутри города нет, однако ответственность ложится на учреждения, организующие поездки групп детей.
Бригады «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса» в усиленном режиме работают над улучшением дорожной обстановки и обрабатывают улицы противогололедными реагентами.
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