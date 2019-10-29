В Нижнем Тагиле временно запрещены междугородние перевозки детей

По предварительной информации, запрет будет действовать до 5 ноября. Ограничение связано с плохими дорожными условиями из-за гололедицы. Как следует из приказа, ограничений на перевозки детей внутри города нет, однако ответственность ложится на учреждения, организующие поездки групп детей.