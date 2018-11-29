Контроль за перевозкой свердловских школьников будет усилен
Сегодня, 08:00ТранспортФото: pixabay.com
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Правительство Свердловской области планирует усилить контроль за перевозками учащихся к учебным заведениям и местам отдыха. Ответственность за безопасность перевозок будут нести главы муниципалитетов.
На балансе Свердловской области находится 472 школьных автобуса. Для усиления профилактической работы по предотвращению ДТП с участием детей в областном правительстве приняли решение усилить контроль за перевозками учащихся. Согласно предложениям вице-губернатора Азата Салихова, контроль за перевозками и ответственность за их безопасность предлагается возложить на глав муниципалитетов.
На данный момент, уральские школьники пользуются разработанным родителями и инспекторами ГИБДД маршрутами безопасности, которые позволяют найти самый надёжный путь от дома до школы, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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