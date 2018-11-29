Нижний Тагил планирует потратить 18 млн рублей в 2019 году на ремонт тротуаров
В рамках муниципального контракта по ремонту тротуаров в Нижнем Тагиле в 2019 году запланированы работы на 8 объектах на сумму в 18 млн рублей.
В 2017 году в Нижнем Тагиле была разработана программа на 2017-2020 года, которая предусматривала ремонт 26 тротуаров на 47,5 млн рублей. В конце июля 2017 года после проведения экспертиз и составления проектно-сметной документации был подписан муниципальный контракт №84.
Перечень объектов был сформирован на основании обращений граждан, предложений районных администраций. Также было учтено расположение социально значимых объектов и ранее проведенный ремонт дорог.
Сумма средств, направленных на ремонт тротуаров в 2018 году, и финансирование, запланированное на 2019 год на данные цели, были озвучены на заседании комиссии гордумы заместителем начальника Управления городским хозяйством Игорем Комаровым 29 ноября.
В 2018 году были выполнены 17 объектов на сумму 18 млн 661 тысяча рублей. На 2019 год планируется 8 объектов на сумму 18 млн рублей, которые заложены в бюджете 2019 года, рассказал Комаров.
Комиссия по безопасности дорожного движения подготовила 40 предложений по объектам ремонта, которые планируется реализовать в 2019-2020 годах.
Сегодня набирает обороты федеральная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому учитывая те 201 км нижнетагильской агломерации, на 2019 год у нас получается 21 объект, которые будут отремонтированы исходя из той суммы, из тех 600 млн рублей. Потому в ноябре мы провели дополнительный объезд, готовятся дополнительные сметы, которые пойдут по дополнительному контракту, в них входят тротуары на 70%, остальные 30% - это средства регулирования, ограждения, лежачие полицейские и знаки. пояснил замначальника.
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