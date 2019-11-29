В Нижнем Тагиле с 1 декабря перекроют дорогу на проспекте Строителей
Сегодня, 13:13ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 1 декабря в Нижнем Тагиле будет закрыт для движения автомобилей сквозной проезд у кинотеатра «Родина», сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение будет перекрыто на участке проспекта Строителей от кинотеатра «Родина» до пересечения с улицей Пархоменко.
Открытие ледового городка запланировано 28 декабря, жителей и гостей города ждет лазерное шоу. В этом году ледовые городки посвящены космосу и произведению «Незнайка на Луне». Подрядчиком в этом году стала фирма «Парад», стоимость работ — 11,5 миллиона рублей.
Мэрия Нижнего Тагила показала, как будут выглядеть ледовые городки в этом году
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