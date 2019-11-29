В Нижнем Тагиле с 1 декабря перекроют дорогу на проспекте Строителей

Движение будет перекрыто на участке проспекта Строителей от кинотеатра «Родина» до пересечения с улицей Пархоменко.

Открытие ледового городка запланировано 28 декабря, жителей и гостей города ждет лазерное шоу. В этом году ледовые городки посвящены космосу и произведению «Незнайка на Луне». Подрядчиком в этом году стала фирма «Парад», стоимость работ — 11,5 миллиона рублей.