Из Екатеринбурга 30 и 31 декабря для паломников пойдет бесплатная электричка в Верхотурье
Поезд доставит верующих на празднование святого праведного Симеона Верхотурского.
В Екатеринбурге в дни празднования святого праведного Симеона Верхотурского паломникам традиционно помогут добраться до Верхотурья. Так все желающие смогут помолиться перед Новым годом и отпраздновать день покровителя Сибири.
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла верующие имеют возможность добраться до Свято-Николаевского мужского монастыря, где хранятся мощи святого, в Верхотурье на бесплатном поезде 8797 говорят в Епархии Екатеринбурга.
Поезд из Екатеринбурга уйдет 30 декабря со станции Екатеринбург-Пассажирский в - 08.13 и далее по маршруту:
ВИЗ – 08.18 – 08.19
Верх-Нейвинск – 09.45 – 09.50
Невьянск – 10.17 – 10.22
Нижний Тагил – 11.07 – 11.30
Гороблагодатская – 12.20 – 12.25
Кушва – 12.31 – 12.36
Прибытие в Верхотурье - 14.36
31 декабря отправится из Верхотурья обратно поезд 8798 в 14.50:
Кушва – 16.16 – 16.21
Гороблагодатская – 16.27 – 16.30
Нижний Тагил – 17.21 – 17.40
Невьянск – 18.38 –18.43
Верх-Нейвинск – 19.07 – 19.12
ВИЗ – 20.36 – 20.37
Прибытие в
Екатеринбург-Пассажирский – 20.42