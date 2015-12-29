Из Екатеринбурга 30 и 31 декабря для паломников пойдет бесплатная электричка в Верхотурье

В Екатеринбурге в дни празднования святого праведного Симеона Верхотурского паломникам традиционно помогут добраться до Верхотурья. Так все желающие смогут помолиться перед Новым годом и отпраздновать день покровителя Сибири.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла верующие имеют возможность добраться до Свято-Николаевского мужского монастыря, где хранятся мощи святого, в Верхотурье на бесплатном поезде 8797 говорят в Епархии Екатеринбурга.

Поезд из Екатеринбурга уйдет 30 декабря со станции Екатеринбург-Пассажирский в - 08.13 и далее по маршруту:

ВИЗ – 08.18 – 08.19

Верх-Нейвинск – 09.45 – 09.50

Невьянск – 10.17 – 10.22

Нижний Тагил – 11.07 – 11.30

Гороблагодатская – 12.20 – 12.25

Кушва – 12.31 – 12.36

Прибытие в Верхотурье - 14.36

31 декабря отправится из Верхотурья обратно поезд 8798 в 14.50:

Кушва – 16.16 – 16.21

Гороблагодатская – 16.27 – 16.30

Нижний Тагил – 17.21 – 17.40

Невьянск – 18.38 –18.43

Верх-Нейвинск – 19.07 – 19.12

ВИЗ – 20.36 – 20.37

Прибытие в