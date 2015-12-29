Извозчиков могут обязать сдавать экзамены на водительские права

Такие нововведения, которые могут вступить в силу уже в 2018 году, предполагает законопроект минтранса «О перевозках гужевым транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ выставлен на общественное обсуждение.

Тем, кто нарушил правила перевозки гужевым транспортом, придется платить штрафы, говорится в документе. Например, за перевозку пассажиров с использованием животных, которых нет в списке разрешенных, кучеру придется заплатить до 10 тысяч рублей, а собственнику кареты или телеги - 30 тысяч рублей. Если же сани неисправны, то за выезд «в рейс» на таком транспортном средстве тоже придется заплатить штраф, но уже меньше: для водителя это будет стоить 3 тысячи рублей, а для владельца 30 тысяч рублей.

Каждый регион сам будет утверждать правила перевозок гужевым транспортом и требования к нему. А также определять порядок обучения управлению таким транспортом, приема экзаменов на право его управлением и выдачи прав.

Регионы также будут определять список животных, которых запрягать в повозку, и устанавливать перечень автодорог, на которые можно выезжать на этом виде транспорта.

Законопроектом, кроме того, запрещается катать пассажиров на подножке и выезжать на дороги общего пользования в темное время суток без особой «экипировки».

Гужевой транспорт должен ехать в светлое время суток по правому краю дороги. Движение в темное время суток допускается только при условии оборудования гужевого транспортного фонарями и светоотражающими элементами рассказали «РГ» в минтрансе.

Кучеру запрещается покидать повозку на стоянках и оставлять запряженных животных на автодорогах. Кроме того, ему не разрешено наносить побои, истязать запряженных животных, «совершать иные негуманные действия в их отношении».

Проверять, соблюдает ли кучер требования закона, будут инспекторы ГИБДД.

Повозки на конной тяге упомянуты в ряде конвенций, в том числе и о знаках дорожного движения 1948 года. Есть стандартная международная практика по установке знаков на дороге, куда разрешен конный въезд, а куда нет. В принципе, на международном уровне этот вопрос отрегулирован, отметил в беседе с «РГ» директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, профессор, эксперт в области транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.