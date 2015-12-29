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Сотрудники железной дороги и ГИБДД провели рейды в канун Нового года: водителям напомнили о безопасном поведении на переездах (ФОТО)
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Сотрудники железной дороги и ГИБДД провели рейды в канун Нового года: водителям напомнили о безопасном поведении на переездах (ФОТО)

29 декабря 2015, 14:45ТранспортMaurice
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