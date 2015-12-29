Сотрудники железной дороги и ГИБДД провели рейды в канун Нового года: водителям напомнили о безопасном поведении на переездах (ФОТО)

В рамках программы по повышению безопасности движения на СвЖД проводятся мероприятия технического и профилактического характера. В 2015 году был заменен настил с укладкой резино-кордового покрытия на 38 переездах, на 5 переездах обновлены системы электроснабжения и освещения, произведено асфальтирование подходов автодорог к 16 переездам. Эти меры ведут к снижению количества происшествий на переездах, но полностью исключить факты ДТП усилиями одних железнодорожников невозможно. Поэтому важнейшим направлением работы является повышение уровня водительской дисциплины. Данная работа осуществляется круглогодично, но особенно усиливается в преддверии праздничных и выходных дней.

Так, в канун Новогодних праздников сотрудники железной дороги совместно с ГИБДД организовали профилактические рейды для водителей автотранспорта на железнодорожных переездах. Во время рейдов организаторы проводят с водителями инструктажи и беседы о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, раздают памятки о правилах проезда через переезды. Всего с начала года проведено более 18 тыс. бесед, выдано 28,5 тыс. памяток.

Вместе с тем, за 11 месяцев 2015 года на переездах СвЖД зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, все они произошли по вине водителей, выехавших на переезд при запрещающем показании исправно действующей переездной сигнализации. Всего за данный период дежурные по переездам зарегистрировали более 1,5 тыс. случаев нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта.

Напомним, что безопасность при проезде через железнодорожные пути зависит от дисциплинированности автомобилистов. Согласно ПДД, все участники движения обязаны руководствоваться одним из главных условий обеспечения безопасности – железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. СвЖД еще раз обращается к водителям с просьбой повысить дисциплину и совместными усилиями обеспечить безопасность при проезде через железнодорожные пути.

По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожекторов, невозможно определить его скорость и удаленность от переезда. При появлении красных запрещающих сигналов на переездном светофоре, даже при еще открытом шлагбауме, выезжать на переезд нельзя. Водитель может попасть в ловушку: автомобиль находится на настиле переезда, а шлагбаумы уже закрыты. Во избежание непоправимой ошибки водитель обязан остановить транспортное средство до переезда и пропустить поезд.